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В Киеве пригрозили Варшаве судом за запрет на ввоз украинского зерна

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Украина будет жаловаться в арбитраж и в Еврокомиссию, если Польша продолжит продлевать запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
В Киеве пригрозили Варшаве судом за запрет на ввоз украинского зерна
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Польша знает нашу позицию о недопустимости нарушения европейского права, принципов общего рынка ЕС, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая всеобъемлющую зону свободной торговли. Не может легально одна страна — член ЕС установить единолично двусторонние ограничения на экспорт с Украины каких-либо видов товаров. Точка», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, если Польша сделает, она нарушит «принцип существования Европейского союза».

«И здесь должна быть реакция Европейской комиссии. Также Украина имеет право юридического реагирования — обращение в арбитраж, в частности, что мы обязательно сделаем, если нарушение принципов общего рынка будет продолжаться», — сказал чиновник.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния согласовали обращение к Европейской комиссии о продлении запрета на импорт зерна с Украины до конца года.

Портал RMF писал, что некоторые европейские страны могут ввести санкции в отношении Польши, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

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