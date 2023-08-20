RMF: в ЕС могут ввести санкции против Польши за отказ от ввоза зерна с Украины

Некоторые европейские страны могут ввести санкции в отношении Польши, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом пишет портал RMF.

«Существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС», — говорится в публикации.

При этом, отмечает автор статьи, до 20 стран поддерживает продление запрета на ввоз украинского зерна.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что граничащие с Украиной европейские страны попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз в ЕС украинского зерна хотя бы до конца года.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.