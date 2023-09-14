Дуда: речи о принятии Украины в НАТО на данный момент быть не может

Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом информирует Польское агентство печати PAP.

По словам президента, вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией.

«Мы все прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — сказал Дуда.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози высказал мнение, что присоединение Украины к НАТО будет расцениваться Россией в качестве провокации.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО просуществует ещё пять — десять лет.