Дуда: речи о принятии Украины в НАТО на данный момент быть не может
Об этом информирует Польское агентство печати PAP.
По словам президента, вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией.
«Мы все прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — сказал Дуда.
Ранее бывший президент Франции Николя Саркози высказал мнение, что присоединение Украины к НАТО будет расцениваться Россией в качестве провокации.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО просуществует ещё пять — десять лет.