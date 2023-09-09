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Экс-разведчик Риттер: НАТО просуществует ещё пять — десять лет

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НАТО будет существовать ещё максимум пять — десять лет, альянс не един, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Представление о том, что НАТО просуществует ещё 75 лет, смехотворно. НАТО ещё повезёт, если альянс просуществует ещё пять, максимум десять лет», — приводит РИА Новости слова Риттера на конференции Института Шиллера.

Он отметил, что США и Канаду не заботит благополучие европейских членов альянса.

По его словам, сегодня НАТО является инструментом распространения власти США.

Ранее газета The Washington Post писала, что поддержка Североатлантического альянса не помогла Вооружённым силам Украины (ВСУ) преодолеть хорошо укреплённую российскую оборону.

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