Поддержка Североатлантического альянса не помогла Вооружённым силам Украины (ВСУ) преодолеть хорошо укреплённую российскую оборону.

Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на продолжающееся третий месяц наступление украинской армии, российские войска успешно удерживают свои позиции. Учтя прошлый опыт и сделав ставку на свою традиционную военную доктрину, они перешли от наступления к обороне сильно укреплённых линий фронта.

По данным издания, Россия активно возводит защитные сооружения и широко использует минные заграждения. Кроме того, ведущую роль в обороне играют её артиллерийские подразделения, «способные распознавать новые цели и наносить удары в считаные минуты».

Между тем поставки западной техники и месяцы обучения украинских солдат в странах НАТО не принесли заметных результатов, на которые рассчитывал Вашингтон, считает автор материала.

Более того, на взгляд критиков, ВСУ совершают ошибку, полагаясь на «устаревшую тактику», которая сводится к постоянным артиллерийским обстрелам российских позиций, обращает внимание The Washington Post.

Ранее Национальное радио Китая CNR в соцсети WeChat сообщило, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».

Также в Forbes отметили, что ВСУ нужны для наступления не только танки, но и мостоукладчики.