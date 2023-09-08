WP: поддержка НАТО не помогла ВСУ преодолеть укреплённую российскую оборону
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Об этом пишет The Washington Post.
Несмотря на продолжающееся третий месяц наступление украинской армии, российские войска успешно удерживают свои позиции. Учтя прошлый опыт и сделав ставку на свою традиционную военную доктрину, они перешли от наступления к обороне сильно укреплённых линий фронта.
По данным издания, Россия активно возводит защитные сооружения и широко использует минные заграждения. Кроме того, ведущую роль в обороне играют её артиллерийские подразделения, «способные распознавать новые цели и наносить удары в считаные минуты».
Между тем поставки западной техники и месяцы обучения украинских солдат в странах НАТО не принесли заметных результатов, на которые рассчитывал Вашингтон, считает автор материала.
Более того, на взгляд критиков, ВСУ совершают ошибку, полагаясь на «устаревшую тактику», которая сводится к постоянным артиллерийским обстрелам российских позиций, обращает внимание The Washington Post.
Ранее Национальное радио Китая CNR в соцсети WeChat сообщило, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».
Также в Forbes отметили, что ВСУ нужны для наступления не только танки, но и мостоукладчики.