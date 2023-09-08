Российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».

Информация об этом появилась в статье Национального радио Китая CNR в соцсети WeChat.

Согласно публикации, западные военные эксперты долго утверждали, что боевой танк Challenger 2 оснащён самой прочной бронёй в мире.

«Миф о том, что западные танки непобедимы, давно уже развенчан, будто лопнул мыльный пузырь», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине по сути являются металлоломом.

В Forbes отметили, что ВСУ нужны для наступления не только танки, но и мостоукладчики.