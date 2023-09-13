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Саркози: присоединение Украины к НАТО будет расцениваться Россией как провокация

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Бывший президент Франции Николя Саркози высказал мнение, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет расцениваться Россией в качестве провокации.

Об этом Саркози сказал в эфире телеканала BFMTV.

Как отметил политик, вступление Украины в альянс не приведёт к установлению мира.

«Вступление Украины в НАТО — это провокация в глазах России», — подчеркнул он.

По мнению Саркози, после конфликта Украина должна иметь нейтральный статус, а также получить гарантии безопасности от ООН или международного сообщества.

Ранее СМИ писали, что западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в НАТО.

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