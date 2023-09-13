Саркози: присоединение Украины к НАТО будет расцениваться Россией как провокация
Об этом Саркози сказал в эфире телеканала BFMTV.
Как отметил политик, вступление Украины в альянс не приведёт к установлению мира.
«Вступление Украины в НАТО — это провокация в глазах России», — подчеркнул он.
По мнению Саркози, после конфликта Украина должна иметь нейтральный статус, а также получить гарантии безопасности от ООН или международного сообщества.
Ранее СМИ писали, что западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в НАТО.