Узнать больше

Guardian: Запад может предложить Киеву отказаться от Крыма и вступить в НАТО

Короткая ссылка
Западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.
Guardian: Запад может предложить Киеву отказаться от Крыма и вступить в НАТО
  • AFP

Такое мнение в статье для газеты The Guardian выразил бывший британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж. 

Автор статьи напомнил, что недавно директор офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен сделал предположение о рассмотрении западными дипломатами возможности обмена Крыма на членство Украины в НАТО.

«Из-за риска ядерной эскалации в администрации (президента США Джо. — RT) Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма», — отметил Ледвидж.

Он также заявил, что западным странам необходимо согласовать общий план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить