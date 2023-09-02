Guardian: Запад может предложить Киеву отказаться от Крыма и вступить в НАТО

Западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.

Такое мнение в статье для газеты The Guardian выразил бывший британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж.

Автор статьи напомнил, что недавно директор офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен сделал предположение о рассмотрении западными дипломатами возможности обмена Крыма на членство Украины в НАТО.

«Из-за риска ядерной эскалации в администрации (президента США Джо. — RT) Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма», — отметил Ледвидж.

Он также заявил, что западным странам необходимо согласовать общий план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.