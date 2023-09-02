Guardian: страны Запада должны согласовать общий мирный план по Украине
Такое мнение в статье для газеты The Guardian выразил бывший британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж.
Автор статьи подчеркнул, что контрнаступление украинской армии не достигло успехов и поэтому конфликт на Украине может продлиться ещё несколько лет.
«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — пишет Ледвидж.
При этом военный отметил, что западный план не должен быть таким же, как и у Украины.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.