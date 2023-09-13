Просто бизнес: почему ряд стран ЕС намерены добиться запрета на ввоз зерна с Украины

Венгрия и ряд других стран Евросоюза хотят добиться сохранения запрета на импорт украинского зерна. 15 сентября истекает срок действия эмбарго на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В Польше и Румынии также заявили о намерении пролонгировать запрет, даже если Евросоюз будет против. При этом в Киеве сообщили о готовности обратиться во Всемирную торговую организацию с требованием компенсации от Польши, которая решила продлить запрет на импорт украинского зерна. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация вокруг зернового вопроса в очередной раз доказывает несостоятельность мифа о консолидированной Европе, как бы на Украине ни рассчитывали на пакетную поддержку по любым вопросам.

Венгрия и ряд других стран Евросоюза намерены добиться сохранения запрета на импорт украинского зерна. Об этом 12 сентября заявил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь. Он напомнил, что 15 сентября истекает срок действия эмбарго на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим, по его словам, запланированы переговоры в Бухаресте, Софии и Братиславе.

«Только объединив усилия, мы сможем отстоять интересы фермеров. Сегодня я буду обсуждать с тремя своими коллегами — министрами сельского хозяйства — необходимость сохранения ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября по крайней мере до конца года», — написал венгерский министр в Facebook*, его слова цитирует ТАСС.

В Польше также заявили о намерении пролонгировать запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия (ЕК) не пойдёт сама на этот шаг. Об этом написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своём аккаунте Х. По его словам, Варшава не позволит, чтобы её страну «затопило украинское зерно». В свою очередь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отметил, что в отношениях с Украиной по зерновому вопросу Польша всегда будет защищать интересы своих аграриев.

Позднее польское правительство приняло постановление о запрете ввоза зерна c Украины после 15 сентября, если такое решение не будет одобрено в ЕК. Об этом сообщил в эфире Польского телевидения министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием компенсации от Польши, которая решила продлить запрет на импорт украинского зерна.

«Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, выполняет свои обязательства как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. У нас не было и нет намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле», — написал он в своей соцсети X.

Говоря о том, что Россия якобы заблокировала украинские порты, Шмыгаль, по всей видимости, имеет в виду уведомление РФ «о возражении против продления» зерновой сделки, которая предусматривала работу коридора для вывоза зерна из трёх украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятие барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Москва объяснила свой выход из сделки тем, что не выполняется вторая часть этих договорённостей. Как заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, зерновая сделка «на стопе» и каких-либо подвижек в её отношении нет.

Помимо Венгрии и Польши, обеспокоены вопросом ввоза украинского зерна и в Румынии. Фермеры этой страны направили открытое письмо президенту и премьеру республики, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлён запрет на ввоз продукции с Украины. Об этом сообщает местный телеканал Digi24 12 сентября со ссылкой на обращение аграриев к властям.

В тот же день после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу министр сельского хозяйства Венгрии объявил, что стороны продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины. По его словам, «интересы фермеров — превыше всего».

Зерновой вопрос

Напомним, в апреле Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины.

Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В июле эти пять стран ЕС вместе обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам.

Выгрузка зерна на Украине

AP

© Andrew Kravchenko

В конце августа Варшава заявила, что вместе с Братиславой, Софией, Будапештом и Бухарестом обратится к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца года. Об этом заявил журналистам глава Министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

Однако в МИД Украины ответили, что Киев категорически не согласен с такими планами, призвав руководство ЕС найти «сбалансированное решение».

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Киев может обратиться в Международный арбитражный суд, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.

«Обесценило усилия европейских аграриев»

Как отметил в разговоре с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и Словакия видят в Украине конкурента и не хотят вредить собственным аграриям поставками украинского зерна.

«Эти европейские страны сами в значительной мере являются производителями зерновых культур, поэтому заинтересованы в том, чтобы цены на них были как можно выше. Украина в действительности занимается демпингом на зерновом рынке. Так что в Восточной Европе очень сложное отношение к экспорту украинского зерна», — пояснил аналитик.

Кроме того, Евстафьев напомнил, что восточноевропейские страны частично потеряли финансирование Евросоюза из-за отличной от курса ЕС политики в отношении некоторых вопросов, в частности, запрета на однополые браки в Польше.

«Польша, Словакия, Венгрия начинают увязывать вопрос украинского зерна с необходимостью для Брюсселя и общеевропейских структур выделить им дополнительное финансирование. Поэтому отказ импортировать украинское зерно — это ещё и элемент шантажа», — заявил он.

Также по теме «Инструмент политического давления»: Москва отвергла обвинения Борреля по поводу поставок российского зерна В Кремле отреагировали на заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, что Россия якобы намерена сделать развивающиеся страны...

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что зерновой вопрос в очередной раз доказывает несостоятельность мифа «о консолидированной Европе».

«Каждый сам за себя. Разумеется, Польшей управляют сейчас антироссийские политические элиты, которые оказывают поддержку Украине против РФ, но в тех вопросах, которые касаются непосредственно Польши, они стремятся занять позицию защиты своих интересов, своих товаропроизводителей. Не секрет, что государства Восточной Европы ориентированы на аграрный сектор, и эта основа сейчас размывается, демпинговые цены на украинское зерно обрушат рынки этих стран», — сказал собеседник RT.

Между тем Шаповалов напомнил, что для Польши, Венгрии и Словакии сельские товаропроизводители являются «основной электоральной базой» правящих партий.

«Конечно, при таком раскладе было бы просто безумно поддерживать киевский режим вместо того, чтобы занять сторону своих собственных граждан», — заметил он.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT обратила внимание на то, что ранее по Европе прокатилась волна протестов из-за наплыва украинского зерна в ряд стран ЕС.

«Это обесценило усилия европейских аграриев. Но теперь хоронить сельское хозяйство в той же Польше, где значительная часть населения занята в этой сфере, никто не собирается, особенно перед выборами. Поэтому Варшава направила ультиматум в ЕС по данному вопросу: для нынешнего правительства ставки очень высоки, это риск потерять кресла», — отметила она.

Федосова подчеркнула, что подобная политика стран Восточной Европы в экономической сфере «плохо коррелируется» с военной поддержкой Киева.

«С военной точки зрения надо гладить киевский режим по голове, а с экономической — жёстко применять протекционистские меры, как бы на Украине ни рассчитывали на пакетную поддержку по любым вопросам», — пояснила эксперт.

МИД Украины

РИА Новости

© Стрингер

В то же время аналитик отметила, что, как бы киевский режим ни заявлял о необходимости возобновить зерновую сделку, это сделать не позволит сам Запад.

«Для возобновления «Черноморской инициативы» нет никаких предпосылок. У Запада единственный рычаг против России — это санкции, которые, впрочем, пока не показали своей эффективности. Даже частично отказаться от рестрикций по треку доступа продовольствия из России на мировой рынок на Западе не могут. РФ также не пойдёт на попятную по этому вопросу без выполнения своих условий, для Москвы это уже дело принципа», — заключила Федосова.



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.