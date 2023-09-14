Польский министр Телюс: сельское хозяйство Украины представляет угрозу для ЕС

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Об этом он заявил в интервью агентству РАР.

«Украинское сельское хозяйство представляет угрозу не только для сельского хозяйства приграничных стран, но и для всей Европы», — уточнил он.

Политик также добавил, что для вступления Украины в ЕС необходимо выполнение всех условий.

«У нас (у Польши. — RT) были поставленные условия, и то же самое должно касаться Украины», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии.

Также премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии из-за ввоза зерна с Украины. По его словам, интересы польского сельского хозяйства являются высшим приоритетом властей.