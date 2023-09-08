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Премьер Польши предъявил ультиматум Еврокомиссии из-за ввоза зерна с Украины

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии из-за ввоза зерна с Украины.
Премьер Польши предъявил ультиматум Еврокомиссии из-за ввоза зерна с Украины
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии польского премьера в соцсети X.

«Мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза», — уточнил он.

По словам Моравецкого, интересы польского сельского хозяйства являются высшим приоритетом властей.

Ранее министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Киев переходит границы с требованием права поставлять зерно в ЕС.

Также президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.

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