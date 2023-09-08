Премьер Польши предъявил ультиматум Еврокомиссии из-за ввоза зерна с Украины
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- © Andrew Kravchenko
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии польского премьера в соцсети X.
«Мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза», — уточнил он.
По словам Моравецкого, интересы польского сельского хозяйства являются высшим приоритетом властей.
Ранее министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Киев переходит границы с требованием права поставлять зерно в ЕС.
Также президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.