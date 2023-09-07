Зеленский пригрозил ЕС арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!» — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что Киев не будет спокойно воспринимать «нарушение» данных ему обещаний.

Ранее в российском МИД заявили, что перспективы выполнения Западом требований России по зерновой сделке не просматриваются.

Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.