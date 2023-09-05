Кулеба: Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».

«Мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчёт санкционного давления на Россию», — отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.

Также Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после выполнения российской части договорённостей, зафиксированной в документе.