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Кулеба: Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».

«Мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчёт санкционного давления на Россию», — отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.

Также Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после выполнения российской части договорённостей, зафиксированной в документе.

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