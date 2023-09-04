Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины и зерновую сделку
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool
«Большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
Путин подчеркнул, что стороны обсудили тему «Черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов.
«Господин президент (Эрдоган. — RT) уделил этому значительное внимание», — отметил российский лидер.
Также Путин назвал успешной встречу с Эрдоганом в Сочи.