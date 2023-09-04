Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.

«Большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Путин подчеркнул, что стороны обсудили тему «Черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов.

«Господин президент (Эрдоган. — RT) уделил этому значительное внимание», — отметил российский лидер.

Также Путин назвал успешной встречу с Эрдоганом в Сочи.