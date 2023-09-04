Путин назвал успешной встречу с Эрдоганом в Сочи
Российский президент Владимир Путин назвал успешной встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой.
Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются успешно по всем направлениям.
Ранее президенты России и Турции завершили переговоры в Сочи.
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