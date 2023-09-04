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Путин заявил, что Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения её условий

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после выполнения российской части договорённостей, зафиксированной в документе.
Путин заявил, что Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения её условий
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку — я сегодня ещё раз об этом сказал господину президенту — и сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — заявил он.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции лидеров России и Турции.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что пока что России не дают гарантий, которые позволили бы возобновить действие зерновой сделки, есть только «обещания стараться активнее» по этому поводу. Всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют вывозу российских зерна и удобрений, мешает Запад.

Он отметил, что как только будут не обещания, а гарантии с конкретным результатом, так и возобновится реализация пакета соглашений в полной мере.

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