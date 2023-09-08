Власти Польши: Киев переходит границы с требованием права поставлять зерно в ЕС
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Об этом заявил министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.
«Это угроза, и это один из элементов давления со стороны Украины. Эти элементы иногда выходят за рамки классической дипломатии со стороны Украины», — цитирует его РИА Новости.
Шинковский отметил, что Украина «использует средства дипломатического давления, порой весьма нестандартные и выходящие за определённые границы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.