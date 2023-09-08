Власти Польши: Киев переходит границы с требованием права поставлять зерно в ЕС

Украина переходит границы в споре о поставках своего зерна в ЕС.

Об этом заявил министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

«Это угроза, и это один из элементов давления со стороны Украины. Эти элементы иногда выходят за рамки классической дипломатии со стороны Украины», — цитирует его РИА Новости.

Шинковский отметил, что Украина «использует средства дипломатического давления, порой весьма нестандартные и выходящие за определённые границы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.