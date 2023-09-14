МИД Украины: запрет на импорт зерна нарушает соглашение между Киевом и ЕС
- РИА Новости
Об этом он написал в своих социальных сетях.
Николенко утверждает, что основания для продолжения запрета импорта украинского зерна отсутствуют.
«Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Также сообщалось о том, почему ряд стран ЕС намерен добиться запрета на ввоз зерна с Украины.