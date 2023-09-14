МИД Украины: запрет на импорт зерна нарушает соглашение между Киевом и ЕС

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что запрет Еврокомиссии на импорт агропродукции с Украины нарушает соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Киевом.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

Николенко утверждает, что основания для продолжения запрета импорта украинского зерна отсутствуют.

«Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Также сообщалось о том, почему ряд стран ЕС намерен добиться запрета на ввоз зерна с Украины.