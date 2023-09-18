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Венгрия не намерена вести прямые переговоры с Украиной по иску Киева в ВТО

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Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО из-за запрета на ввоз украинской агропродукции, интересы стран-членов в этой организации представляет Еврокомиссия.
Венгрия не намерена вести прямые переговоры с Украиной по иску Киева в ВТО
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщили РИА Новости в венгерском Минсельхозе.

«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет её партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции», — сказали там.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию в отношении трёх стран.

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