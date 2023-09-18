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Киев подал иски в ВТО против трёх стран ЕС из-за их запрета на ввоз продукции

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Власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с их запретом на ввоз украинской продукции.
Киев подал иски в ВТО против трёх стран ЕС из-за их запрета на ввоз продукции
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», — говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны.

В свою очередь, Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины жаловаться в ВТО прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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