Киев подал иски в ВТО против трёх стран ЕС из-за их запрета на ввоз продукции
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«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», — говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.
Ранее сообщалось, что замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны.
В свою очередь, Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины жаловаться в ВТО прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.