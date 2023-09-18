РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют площадку по украинскому зерну в ЕС
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Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе.
«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в ходе разбирательств в ВТО», — говорится в статье.
Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.
Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против этих трёх стран.