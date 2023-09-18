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РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют площадку по украинскому зерну в ЕС

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Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины жаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.
РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют площадку по украинскому зерну в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Hradil/

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в ходе разбирательств в ВТО», — говорится в статье.

Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против этих трёх стран.

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