Замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны.

Как сообщает Bloomberg, Качка потребовал от двух стран отменить запрет на ввоз украинского зерна к вечеру 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры против польской и венгерской сторон.

«Украина рассматривает ответные меры... если ограничения не будут сняты до конца пятницы», — сказал он.

Ранее Качка указывал, что ответные меры могут затронуть автомобили из Венгрии, а также польские лук и яблоки.

Также Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.