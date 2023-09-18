Bloomberg: Киев поставил ультиматум Польше и Венгрии по украинскому зерну
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Как сообщает Bloomberg, Качка потребовал от двух стран отменить запрет на ввоз украинского зерна к вечеру 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры против польской и венгерской сторон.
«Украина рассматривает ответные меры... если ограничения не будут сняты до конца пятницы», — сказал он.
Ранее Качка указывал, что ответные меры могут затронуть автомобили из Венгрии, а также польские лук и яблоки.
Также Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.