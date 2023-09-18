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Bloomberg: Киев поставил ультиматум Польше и Венгрии по украинскому зерну

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Замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны.
Bloomberg: Киев поставил ультиматум Польше и Венгрии по украинскому зерну
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Как сообщает Bloomberg, Качка потребовал от двух стран отменить запрет на ввоз украинского зерна к вечеру 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры против польской и венгерской сторон.

«Украина рассматривает ответные меры... если ограничения не будут сняты до конца пятницы», — сказал он.

Ранее Качка указывал, что ответные меры могут затронуть автомобили из Венгрии, а также польские лук и яблоки.

Также Качка заявлял, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.

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