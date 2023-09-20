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Rzeczpospolita: Украина вскоре введёт эмбарго на польские яблоки и помидоры

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Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что в ближайшие дни Украина введёт эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.

При этом он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки.

По словам замминистра, основная цель поданной Киевом жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша «не имеет права вводить подобные меры».

Ранее польский журналист и публицист Лукаш Важеха заявил, что появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева.

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