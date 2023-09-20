Rzeczpospolita: Украина вскоре введёт эмбарго на польские яблоки и помидоры
При этом он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки.
По словам замминистра, основная цель поданной Киевом жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша «не имеет права вводить подобные меры».
Ранее польский журналист и публицист Лукаш Важеха заявил, что появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева.