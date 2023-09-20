Журналист Важеха: реализм в отношениях Польши и Украины не имеет никакого смысла

Польский журналист и публицист Лукаш Важеха заявил, что появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева.

Об этом он написал в соцсети X.

При этом он призвал не давать себя обмануть «внезапным всплеском реализма власти» в отношении Украины.

«Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев», — сказал Важеха.

Ранее польский президент Анджей Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу.

Также власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам.