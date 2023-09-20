Журналист Важеха: реализм в отношениях Польши и Украины не имеет никакого смысла
Об этом он написал в соцсети X.
При этом он призвал не давать себя обмануть «внезапным всплеском реализма власти» в отношении Украины.
«Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев», — сказал Важеха.
Ранее польский президент Анджей Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу.
Также власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам.