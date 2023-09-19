Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу
- РИА Новости
«Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины», — сказал Дуда, слова которого приводит ТАСС.
Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.
Из-за этого власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию в отношении трёх стран.