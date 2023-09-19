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Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу

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Властям Украины, которые жалуются на Польшу в ВТО, следует помнить, что через польскую территорию поступает западная военная помощь для украинской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу
  • РИА Новости

«Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины», — сказал Дуда, слова которого приводит ТАСС.

Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию в отношении трёх стран.

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