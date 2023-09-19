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Власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам

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Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам.
Власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

«Помните, что правила носят временный характер и их сроки истекают в начале следующего года... Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза и Всемирной торговой организации из-за запрета на ввоз украинского зерна.

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