Власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам

Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

«Помните, что правила носят временный характер и их сроки истекают в начале следующего года... Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза и Всемирной торговой организации из-за запрета на ввоз украинского зерна.