Власти Польши заявили, что не планируют продлевать помощь украинским беженцам
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.
«Помните, что правила носят временный характер и их сроки истекают в начале следующего года... Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза и Всемирной торговой организации из-за запрета на ввоз украинского зерна.