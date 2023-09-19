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В Польше заявили об отсутствии страха перед мерами ЕС и ВТО по зерну Украины

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Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза (ЕС) и Всемирной торговой организации (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна.
В Польше заявили об отсутствии страха перед мерами ЕС и ВТО по зерну Украины
  • РИА Новости

Об этом он рассказал порталу Euractiv.

«Ничего не случится», — ответил он на вопрос о возможных мерах в отношении Польши со стороны ЕС.

Вместе с этим министр добавил, что если он делает «хорошие вещи» для польских фермеров и других стран ЕС, то он «не может бояться нормативных актов, которые действуют в неправильном направлении».

Ранее сообщалось, что замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны. Он также заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО к Венгрии, Польше и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

В свою очередь, Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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