Польский депутат пришёл к посольству Украины с выставленным за помощь счётом
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Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.
По представленной информации, таким образом Босак отреагировал на решение украинских властей направить жалобу на Варшаву во Всемирную торговую организацию из-за зерна.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что властям Украины, которые жалуются на Польшу в ВТО, следует помнить, что через польскую территорию поступает западная военная помощь для ВСУ.