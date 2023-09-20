Узнать больше

Польский депутат пришёл к посольству Украины с выставленным за помощь счётом

Короткая ссылка
Депутат сейма Польши Кшиштоф Босак пришёл к посольству Украины и выставил Киеву счёт за оказанную Варшавой помощь в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд).
Польский депутат пришёл к посольству Украины с выставленным за помощь счётом
  • Gettyimages.ru
  • © mahos

Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.

По представленной информации, таким образом Босак отреагировал на решение украинских властей направить жалобу на Варшаву во Всемирную торговую организацию из-за зерна.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что властям Украины, которые жалуются на Польшу в ВТО, следует помнить, что через польскую территорию поступает западная военная помощь для ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить