Польский депутат пришёл к посольству Украины с выставленным за помощь счётом

Депутат сейма Польши Кшиштоф Босак пришёл к посольству Украины и выставил Киеву счёт за оказанную Варшавой помощь в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд).

Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.

По представленной информации, таким образом Босак отреагировал на решение украинских властей направить жалобу на Варшаву во Всемирную торговую организацию из-за зерна.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что властям Украины, которые жалуются на Польшу в ВТО, следует помнить, что через польскую территорию поступает западная военная помощь для ВСУ.