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Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии запретом импорта ряда товаров

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что украинская сторона запретит импорт отдельных товаров из них, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции.
Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии запретом импорта ряда товаров
  • Gettyimages.ru

Как говорится в Telegram Шмыгаля, Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий Польши и Венгрии в торговой сфере.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что замминистра экономики Украины Тарас Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны. Он также заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО к Венгрии, Польше и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

В свою очередь, Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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