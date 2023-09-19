Politico: дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО
- РИА Новости
Об этом пишет издание Politico.
«Этот мужчина был пьян?» — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС, возмутившегося действиями украинской стороны.
Также портал подчёркивает раздражённое состояние собеседника в связи с заявлением Качки.
Вместе с тем украинский замминистра в ответ на данное заявление дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.
Ранее сообщалось, что Качка выдвинул Польше и Венгрии ультиматум по вопросу допуска украинского зерна в данные страны. Он также заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО к Венгрии, Польше и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
В свою очередь, Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.