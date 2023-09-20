Моравецкий: Польша может расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров
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Об этом пишет ТАСС.
«Я предупреждаю украинские власти: если они будут накалять конфликт, мы будем добавлять очередные продукты к списку запрещённых к ввозу на территорию Польши», — подчеркнул Моравецкий.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конфликт Украины и Польши из-за экспорта зерна не последний.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина — неизвестно.