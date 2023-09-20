Песков: торговая война Украины и Польши не последняя, такие конфликты ещё будут

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конфликт Украины и Польши из-за экспорта зерна не последний.

«Конечно, там понятно, всё это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, Киев и дальше продолжит демонстрировать свою манеру поведения, которая будет все меньше нравиться европейским странам — «даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства».

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина — неизвестно.

Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.