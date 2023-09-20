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Министр сельского хозяйства Польши пригрозил Украине ответом на эмбарго

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Польша готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина — неизвестно.
Министр сельского хозяйства Польши пригрозил Украине ответом на эмбарго
  • Gettyimages.ru
  • © filmstudio

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

По его словам, Варшава отправляет на территорию Украины «немного» овощей и фруктов. Телюс отметил, что Польша будет искать решение проблемы, если Киев всё-таки введёт эмбарго.

«Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что Киев запретит импорт отдельных товаров, если страны не отменят запрет на экспорт украинской агропродукции.

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