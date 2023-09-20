Министр сельского хозяйства Польши пригрозил Украине ответом на эмбарго
- Gettyimages.ru
- © filmstudio
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
По его словам, Варшава отправляет на территорию Украины «немного» овощей и фруктов. Телюс отметил, что Польша будет искать решение проблемы, если Киев всё-таки введёт эмбарго.
«Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что Киев запретит импорт отдельных товаров, если страны не отменят запрет на экспорт украинской агропродукции.