Министр сельского хозяйства Польши пригрозил Украине ответом на эмбарго

Польша готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина — неизвестно.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

По его словам, Варшава отправляет на территорию Украины «немного» овощей и фруктов. Телюс отметил, что Польша будет искать решение проблемы, если Киев всё-таки введёт эмбарго.

«Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что Киев запретит импорт отдельных товаров, если страны не отменят запрет на экспорт украинской агропродукции.