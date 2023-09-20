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Reuters: президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно

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Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Об этом пишет агенство Reuters.
Reuters: президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно
  • AP
  • © Richard Drew

Комментируя ситуацию по поводу украинского зерна, Дуда сравнил Украину с утопающим и отметил, что она оказалась в очень сложной ситуации, поэтому «хватается за всё, что может».

Польский президент добавил, что его страна должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, поскольку, «если утопающий потопит остальных, он не сможет получить помощь».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.

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