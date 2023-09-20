Пушков: Дуда показал, что интересы Польши важнее Украины
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пушков отметил, что, выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно.
«Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», — написал сенатор.
Ранее Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу.
Также Дуда заявил, что в скором времени встретится с Владимиром Зеленским.