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Пушков: Дуда показал, что интересы Польши важнее Украины

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что, выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно.

«Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», — написал сенатор.

Ранее Дуда посоветовал Украине не забывать, что помощь для неё поступает через Польшу.

Также Дуда заявил, что в скором времени встретится с Владимиром Зеленским.

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