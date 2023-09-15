Узнать больше

Президент Польши Дуда заявил, что в скором времени встретится с Зеленским

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент Польши Дуда заявил, что в скором времени встретится с Зеленским
  • Gettyimages.ru

«Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит его слова издание Klymenko Time.

Польский лидер уточнил, что стороны намерены обсудить ситуацию с украинским зерном.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить