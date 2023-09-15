Президент Польши Дуда заявил, что в скором времени встретится с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит его слова издание Klymenko Time.

Польский лидер уточнил, что стороны намерены обсудить ситуацию с украинским зерном.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.