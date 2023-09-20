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Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины

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Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.

По его словам, для оказания помощи Украине необходима поддержка поляков в этом вопросе.

«Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — сказал Сенк.

Кроме того, министр отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.

Также сообщалось, что Украина вскоре введёт эмбарго на польские яблоки и помидоры.

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