Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.

По его словам, для оказания помощи Украине необходима поддержка поляков в этом вопросе.

«Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — сказал Сенк.

Кроме того, министр отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.

Также сообщалось, что Украина вскоре введёт эмбарго на польские яблоки и помидоры.