Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины
По его словам, для оказания помощи Украине необходима поддержка поляков в этом вопросе.
«Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — сказал Сенк.
Кроме того, министр отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.
Также сообщалось, что Украина вскоре введёт эмбарго на польские яблоки и помидоры.