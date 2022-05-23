Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретили на Украине

Апелляционный административный суд Украины принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Иск направило Министерство юстиции.

О соответствующем решении суда сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минюста Украины.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности.