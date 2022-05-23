Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретили на Украине
Апелляционный административный суд Украины принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Иск направило Министерство юстиции.
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О соответствующем решении суда сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минюста Украины.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности.
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