Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретили на Украине

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Апелляционный административный суд Украины принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Иск направило Министерство юстиции.
Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретили на Украине
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О соответствующем решении суда сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минюста Украины.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности.

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