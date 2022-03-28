Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приостановила свою деятельность

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности.

РИА Новости