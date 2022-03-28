Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приостановила свою деятельность
- РИА Новости
«Действие партии приостановлено!» — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте ОПЗЖ.
Украинский суд ранее разрешил арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Он является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из Донбасса.
Следователи ГБР и прокуроры офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука.