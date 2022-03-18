Украинский суд разрешил арест Виктора Медведчука

Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Суд разрешил арестовать Медведчука», — сказано в сообщении ведомства в соцсетях.

Следователи ГБР и прокуроры офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску фигуранта.

Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура устанавливает местонахождение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчук ранее заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из Донбасса.