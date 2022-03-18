Украинский суд разрешил арест Виктора Медведчука

Короткая ссылка
Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Украинский суд разрешил арест Виктора Медведчука
  • РИА Новости

«Суд разрешил арестовать Медведчука», — сказано в сообщении ведомства в соцсетях.

Следователи ГБР и прокуроры офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску фигуранта.

Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура устанавливает местонахождение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчук ранее заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить