Генпрокурор Украины заявила о проверке местонахождения Медведчука

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Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура устанавливает местонахождение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Генпрокурор Украины заявила о проверке местонахождения Медведчука
  • РИА Новости

Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что он покинул свой дом в Киеве, но остаётся в городе.

«Медведчук — это лицо важное... Информацию, где (находится. — RT) Медведчук, мы проверяем», — сообщила Венедиктова.

Медведчук ранее заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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