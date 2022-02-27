Генпрокурор Украины заявила о проверке местонахождения Медведчука
- РИА Новости
Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что он покинул свой дом в Киеве, но остаётся в городе.
«Медведчук — это лицо важное... Информацию, где (находится. — RT) Медведчук, мы проверяем», — сообщила Венедиктова.
Медведчук ранее заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.
Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.