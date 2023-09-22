«Зачистить сознание»: Минкульт Украины призвал исключить из госреестра памятников монументы Пушкину

Министерство культуры Украины выступило за исключение монументов Пушкину, а также советским и дореволюционным военачальникам из реестра памятников национального значения. Ведомство настаивает на внесении в чёрный список статуй Михаила Воронцова, Александра Суворова, Фёдора Ушакова, Николая Ватутина и могилы красного командира Николая Щорса. После начала СВО украинские власти и вандалы ликвидировали 145 памятников Пушкину, Суворову, Екатерине II и Красной армии. Как полагают эксперты, киевский режим готовит почву для запуска новой волны сноса монументов, связанных с Россией и СССР. Таким образом украинские власти рассчитывают стереть из общественного сознания любое напоминание об общности республики с Россией.

Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило проект исключения мемориалов великому русскому поэту Александру Пушкину, а также военачальникам СССР и Российской империи из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов», — цитирует пресс-служба Минкульта слова врио министра культуры Ростислава Карандеева.

Ведомство настаивает на внесении в чёрный список памятников Пушкину в Киеве, Житомире, Харькове и Одессе. Также из государственного реестра предлагается исключить монументы, посвящённые князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Фёдору Ушакову в Херсоне.

Впрочем, памятник Ушакову был вывезен их Херсона в октябре 2022 года из-за обстрелов ВСУ, а статую Суворова власти Измаила перенесли на территорию местного коммунального предприятия в конце прошлого года.

В Киеве Минкульт предлагает изъять из реестра статую красного командира Николая Щорса, могилу генерала Николая Ватутина, корабль-памятник «Железняков» (участвовал в боях с нацистами на Дунае. — RT), мемориал экипажу бронепоезда «Таращанец».

Как уточнили в украинском министерстве, документ об исключении памятников из реестра должен быть согласован с правительством страны и другими органами власти. Отмечается, что в проекте учтены требования закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», который был принят весной нынешнего года.

От Пушкина до Брежнева

По словам опрошенных RT экспертов, инициатива Минкульта предопределяет новую волну сноса памятников, которые исторически связывают Украину с Россией.

«Фашистский режим готовит почву для запуска очередной кампании борьбы с памятниками. Она наверняка будет массово освещаться в СМИ и выдаваться за «победу над оккупационным наследием» России», — отметил в беседе с RT профессор факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Напомним, после начала спецоперации киевский режим по всей стране запустил демонтаж мемориалов, которые власти связывают с Россией.

В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

По данным украинского Минкульта, за первый год этой кампании были ликвидированы 145 монументов, в том числе 28 памятников Пушкину. Посвящённые поэту скульптуры снесли в Днепропетровске, Полтаве, Краматорске, Мукачево, Ужгороде, Тернополе, Никополе и других городах. Иногда монументы Пушкину разрушали вандалы.

«Демонтаж памятников Александру Сергеевичу Пушкину имеет вполне понятную цель — подорвать величие русского языка, русской классической литературы. Скорее всего, режим Зеленского попытается подменить Пушкина Гоголем и Тарасом Шевченко, забыв, что оба они прославились произведениями на русском языке и обрели славу не в Малороссии, а в Петербурге», — пояснил Межевич.

Также под предлогом разрыва связей с Россией на Украине были снесены памятники Михаилу Ломоносову и Александру Суворову. По мнению экспертов, одним из наиболее резонансных событий текущей кампании стал демонтаж величественной статуи Екатерины II в центре Одессы в конце 2022 года.

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Этот памятник был заложен в рамках празднования 100-летия Одессы 2 сентября 1894 года. Его открытие состоялось в 1900-м. Бронзовая фигура императрицы находилась на гранитном постаменте. Вокруг располагались скульптуры сподвижников Екатерины II, основателей Одессы — Григория Потёмкина, Иосифа де Рибаса, Платона Зубова и Франца де Волана.

Этот ансамбль стал достопримечательностью и украшением Одессы, однако его ждала непростая судьба. В 1920 году большевики перенесли фигуры сподвижников в Одесский краеведческий музей, а статую Екатерины II почти полностью разрушили — сохранилась лишь голова.

По инициативе местных властей композиция была восстановлена в 2007 году по документам и фотографии из архивов Одессы, Киева и Санкт-Петербурга. При этом партия «Наша Украина» (политсила Виктора Ющенко, занимавшего на тот момент пост президента) назвала изваяния Екатерины II и её сподвижников «символом чужеземного порабощения». В дальнейшем установку скульптурной группы пытались признать незаконной через соответствующие судебные иски, однако после многолетнего разбирательства Верховный суд Украины постановил, что памятник был возведён в соответствии с действующими нормами.

Демонтированные памятники Екатерине II и Суворову переместили в художественный музей Одессы

После начала СВО на сайте президента Украины появились две электронные петиции с призывом демонтировать монумент Екатерине II и установить на этом месте памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х. Они набрали более 25 тыс. голосов каждая, что стало условием их обязательного рассмотрения главой государства. Зеленский поручил властям Одессы решить судьбу памятника монархине, указав на необходимость избавиться от монументов, которые относятся к российскому и советскому наследию.

В начале ноября власти Одессы, сославшись на волеизъявление горожан, начали подготовительные работы по ликвидации статуй императрицы и её сподвижников. Демонтаж был завершён в конце декабря. Примерно в это же время власти убрали памятник Суворову.

Наряду со сносом монументов, связанных с российской империей, киевский режим продолжил борьбу с памятниками, посвящёнными Великой Отечественной войне. Эта деятельность была развёрнута после так называемого закона о декоммунизации, принятого ещё в 2015 году. В Киеве демонтировали памятники писателю Максиму Горькому, советскому лётчику Валерию Чкалову и Зое Космодемьянской, ставшей первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Летом текущего года власти Киева сняли советский герб с монумента «Родина-мать». Вместо него будет установлен герб Украины — трезубец. Напомним, что этот монумент был открыт в 1981 году генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Скульптура над Днепром выше «Родины-матери» в Волгограде и является пятым по высоте памятником в мире.

Также в рамках кампании по борьбе с советскими памятниками был ликвидирован бюст Брежнева на его малой родине в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. С центрального проспекта Свободы скульптуру перенесли на территорию музея истории города.

Отметим, что некоторые советские мемориалы были ликвидированы без разрешения властей. Жертвами вандалов становились скульптуры, которые входили в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Агрессия и абсурд

Как полагает Николай Межевич, СВО послужила для режима Зеленского удобным поводом для разжигания «пещерной русофобии» и ненависти к советскому прошлому. Главная цель нынешней культурной политики Киева заключается в тотальном разрыве со всем, что связано с Россией. По этой причине кампания затронула не только советское, но и дореволюционное историческое прошлое, пояснил эксперт.

«Фашистский режим в Киеве стремится полностью зачистить память и сознание людей, стереть любое напоминание об общности с Россией и завершить переписывание истории, где была якобы «российская оккупация» и «борьба» с ней», — говорит Межевич.

По его мнению, зачистка культурного пространства призвана облегчить пропаганду русофобии и продвижение культа «героев» из числа преступников времён Гражданской войны и пособников Гитлера», а также боевиков, воюющих сейчас против России.

Демонтаж последних статуй Монумента славы Советской армии во Львове

РИА Новости

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он отметил, что в настоящее время для Киева как никогда важно настроить против России как можно большее число украинцев. Агрессивная русофобия, как рассчитывают в Киеве, должна облегчить мобилизацию, уверен специалист.

«Украина превратилась в инструмент борьбы с Россией, и культурная политика Киева всецело отвечает этой задаче. На практике, как полагают в администрации Зеленского, действия Минкульта будут способствовать тому, чтобы настраивать людей против России и пополнять редеющие подразделения ВСУ. Однако, судя по насильственному характеру мобилизации, расчёт киевского режима не оправдывается», — рассуждает Фельдман.

Он полагает, что действующая украинская власть пытается воспитать нынешних школьников в абсолютной ненависти к России и ко всему русскому. Для этого украинская молодёжь не должна быть знакомы с русской классической литературой и героями Великой Отечественной войны, указал аналитик.

«В каком-то смысле после спецоперации начался новый виток украинизации, гораздо более агрессивной и абсурдной, чем ранее. Он сопровождается практически полной деградацией культуры и образования Украины. Так, киевский режим формирует «уникальную» украинскую идентичность, главное предназначение которой — война с Россией», — заключил Фельдман.