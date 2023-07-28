Корреспондент: на Украине демонтировали памятник Брежневу

В городе Каменское Днепропетровской области Украины с центрального проспекта убрали бюст Леонида Брежнева. Как сообщает «Корреспондент», бюст государственного и партийного деятеля сохранят и установят на территории музея истории города.

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области с центрального проспекта Свободы убрали бюст советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. Как передаёт «Корреспондент», о демонтаже бюста накануне сообщил мэр города Андрей Белоусов.

«Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев — историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское — это родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации мы должны убрать бюст из публичного пространства», — заявил он.

Как отмечает издание, бюст генерального секретаря Компартии СССР установят на территории музея истории города, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка.

Со временем на этом месте будет предложено установить памятник «в честь погибших героев и победы Украины», добавил мэр.

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года в городе Каменском Днепропетровской области. Там он учился в классической гимназии и в трудовой школе, а потом окончил местный металлургический институт. Именно в Каменском Брежнев начал свою партийную карьеру.