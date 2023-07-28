Корреспондент: на Украине демонтировали памятник Брежневу

16:36
РИА Новости: в результате взрыва в центре Таганрога есть пострадавшие
В результате взрыва в центре Таганрога есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.
16:28
МИД России: в ближайшее время откроются посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо
Российские посольства в ближайшее время откроются в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
16:28
Прощание с актрисой Ниной Дробышевой состоится 29 июля
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой состоится 29 июля в Государственном академическом театре имени Моссовета.
16:24
Шнайдер уступила Ноа-Акугуэ и не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге (Германия).
16:21
Очевидцы сообщают о звуках взрыва в Таганроге
Очевидцы сообщили о звуках взрыва в центре Таганрога.
16:20
Офтальмолог Миргородская предупредила о бессимптомном развитии глаукомы на ранней стадии
Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач — лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская предупредила, что некоторые серьёзные заболевания глаз могут длительное время развиваться без явных симптомов.
16:20
В Москве оборот предприятий сферы платных услуг вырос на 7,5% с января по май
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные предприятия оказали москвичам платные услуги на общую сумму 1,2 трлн рублей в течение первых пяти месяцев этого года. Это на 7,5% больше, чем за тот же период 2022-го в сопоставимых ценах.
16:20
Врач Романенко рекомендовала не заниматься самолечением при аритмии
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, чего не стоит делать при аритмии.
16:20
Директор турнира в Праге прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны
Директор турнира WTA 250 в Праге (Чехия) Мирослав Малы отреагировал на ситуацию с депортацией российской теннисистки.
16:19
Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента США даже при обвинительном приговоре
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от борьбы за пост главы государства даже в случае обвинительного приговора.
16:17
Консультант по этикету Николаева посоветовала сотрудникам офисов не есть на рабочем месте
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, что сотрудникам офисов необходимо соблюдать правила приёма пищи на работе.
16:17
В Гостином дворе представят экспозицию «оживлённых» картин известных художников
В рамках Московского урбанистического форума в Гостином дворе «оживят» картины известных художников с помощью технологий дополненной реальности.
16:16
Специалист Ковалёв рекомендовал не пользоваться телефоном во время грозы
Специалист по безопасности жизнедеятельности, заместитель декана факультета безопасности Государственного университета просвещения Денис Ковалёв рассказал, как защитить себя во время грозы.
16:16
Выпивший священник устроил ДТП и ударил полицейского в Волгограде
Священник в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в Волгограде и ударил полицейского.
16:14
Rheinmetall заявил о намерении начать ремонт танков на Украине через несколько недель
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сейчас занимается обучением украинцев ремонтировать танки Leopard и хочет начать чинить боевую технику на Украине через несколько недель.
16:12
Премьер Шмыгаль: Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки.
16:10
Гендиректор новостного агентства Ливии заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации
Гендиректор новостного агентства Ливии Ибрагим Магбри заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации в мире.
16:08
Глава «Росатома» сообщил, что состояние Запорожской АЭС оценивается как безопасное
Состояние Запорожской АЭС на текущий момент оценивается как абсолютно безопасное. Об этом заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
16:07
СТК: Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге
Сотрудники погранслужбы Чехии не пустили теннисистку из России в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
16:05
Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины нужно 10—12 систем ПВО Patriot
Для защиты всей территории Украины потребуется 10—12 систем ПВО Patriot, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
15:58
Сайнс выиграл первую практику на Гран-при Бельгии
Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс одержал победу в первой практике на Гран-при Бельгии.
15:55
Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю
На сегодняшний день в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю.
15:53
Банк БРИКС намерен профинансировать ряд проектов «Росатома»
Банк БРИКС планирует выделить финансирование для нескольких проектов «Росатома», заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
15:51
Боррель: Европа может приостановить финансовую помощь Нигеру
Евросоюз может приостановить финансовую помощь Нигеру в случае нарушения конституционного порядка в стране.
15:50
Глава Роспотребнадзора Попова: новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.
15:46
Минеев поддержал россиянку Смирнову после скандала на чемпионате мира по фехтованию
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев поддержал российскую саблистку Анну Смирнову после скандала с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.
15:46
Захарова раскритиковала МОК за реакцию на скандал с участием Смирновой и Харлан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Международный олимпийский комитет (МОК) за реакцию на скандал вокруг россиянки Анны Смирновой и украинской саблистки Ольги Харлан.
15:42
В Новосибирске обнаружили французскую свадебную медаль XIX века
В микрорайоне Бугринский Новосибирска местный житель обнаружил в своём огороде французскую свадебную медаль XIX века.
15:38
Российская таможня договорилась с Эфиопией о сотрудничестве
Таможенники Российской Федерации и Федеративной Демократической Республики Эфиопия подписали договор об обмене информацией о стоимости товаров стран, а также взаимодействии в сфере борьбы с правонарушениями.
15:34
Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров для футболистов из стран БРИКС.
15:33
Замглавы Минобороны Панков: достигшие возраста 27 лет в 2023 году призыву не подлежат
Статс-секретарь — замглавы Минобороны России Николай Панков заявил, что граждане, достигшие возраста 27 лет в 2023 году, призыву на срочную военную службу по новому законодательству не подлежат.
15:33
Гендиректор AL24: сотрудничество России и Африки может подорвать гегемонию Запада в СМИ
Гендиректор алжирского канала AL24 Салим Аггар заявил, что партнёрство России и Африки сможет «взломать лёд гегемонии» Запада в СМИ.
15:31
В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 28-го на 29-е и с 29 на 30 июля Дворцовый мост разведут под музыку, специально подобранную ко Дню Военно-морского флота.
15:20
Боксёр Батыргазиев не исключил, что может выступить на Олимпиаде в Париже
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев допустил, что может выступить на летних ОИ-2024 в Париже.
15:20
Военная хроника сообщает об авиаударе по Херсонской области
Военная хроника сообщает о мощнейшем авиаударе по Херсонской области.
15:19
Диетолог Арзамасцев: правильно приготовленные кабачки полезны для пожилых
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какой способ приготовления кабачков будет наиболее полезен для пожилых людей.
15:18
Минобороны: ВС России закрепились в ЛНР на выгодных позициях западнее Куземовки
Вооружённые силы России в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
15:18
RT: собиравшийся воевать за ВСУ житель Орла привлекался к административной ответственности
Житель Орла, который хотел ехать в зону спецоперации и воевать на стороне ВСУ, два раза привлекался к административной ответственности незадолго до задержания.
15:18
Орбан: неизвестно, сколько ещё Европа продержится при оказании помощи Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.
15:16
В Новосибирской области следователи начали проверку по факту гибели ребёнка в воде
В селе Плотниково Новосибирской области следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в реке Иня.
15:16
Яхта «Елизавета» из Красноярска начала заключительный этап кругосветной экспедиции
Яхта «Елизавета», которая отправилась в кругосветное путешествие в 2017 году из Красноярска, вышла на завершающий этап.
15:15
Батыргазиев — о бое с Фрометой: хотелось бы встретиться с теми, кто находится выше в рейтинге WBA
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев высказался о бое с доминиканцем Франсисом Фрометой.
15:15
Диетолог Ивашкевич посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого в день
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.
15:12
Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.
15:12
Шульгинов: приказ о повышении норматива продажи топлива на бирже регистрируется в Минюсте
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство уже подписало норматив об увеличении продажи бензина на бирже на 1 п. п., мера будет работать с сентября.
15:12
МИД Финляндии заявил о прекращении обслуживания в генконсульстве в Петербурге с 1 сентября
МИД Финляндии заявил о прекращении обслуживания клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 сентября.
15:03
Решетников заявил о готовности России нарастить поставки удобрений на африканский рынок
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о готовности российской стороны нарастить поставки удобрений на африканский рынок.
15:02
В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +33 °C
В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +28...+33 °C.
15:01
Врач Каган: на даче и на природе здоровью человека может угрожать ряд опасных заболеваний
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган предупредил об опасных инфекциях, которые могут попасть в организм во время дачных работ и прогулок на природе.
15:01
Чернов допустил, что может перейти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»
Защитник «Спартака» Никита Чернов допустил возможный переход в ЦСКА или «Зенит».