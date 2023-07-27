Вести: в Полтаве демонтировали бюсты Ватутина и Пушкина

В Полтаве приступили к демонтажу с улиц памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину и поэту Александру Пушкину. Как сообщают «Вести», после демонтажа бюст Ватутина, вероятно, будет передан в «Парк советского периода» в Сумской области, к чему с лета 2022 года призывал полтавский офис Института нацпамяти.
Утром 27 июля в Полтаве работники коммунального предприятия приступили к выполнению решения исполкома по демонтажу с улиц памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину и поэту Александру Пушкину, сообщают «Вести».
Уже демонтирован памятник Николаю Ватутину, установленный на углу улиц Соборности и УПА* (бывшей Ватутина). Вслед за Ватутиным коммунальщики убрали бюст Пушкина из Берёзового сквера города.
Как отмечает издание, после демонтажа бюст Ватутина, вероятно, будет передан в «Парк советского периода» в Сумской области. К этому летом 2022 года призвал полтавский офис Института нацпамяти.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что Африка проявляет большой интерес к системе глобального мониторинга Земли «Грифон». В свою очередь, Россия выразила готовность к сотрудничеству в этой отрасли.
Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), а также члены партии 27 июля провели акцию, приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Участники принесли портреты детей, которые погибли от обстрелов, к посольствам иностранных государств.
Президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил в интервью RT на полях саммита Россия — Африка, что Россия поддерживала африканцев, когда у них были проблемы.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова прокомментировала ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рассказала, какие лекарства можно принимать перед сном, а какие — не стоит.
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что в рамках нацпроекта «Демография» более трёх тысяч жителей смогут получить бесплатное образование или пройти повышение квалификации.
Кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами, принадлежащее покойному Тупаку Шакуру, было продано на аукционе Sotheby's. Украшение ушло с молотка за более чем $1 млн, что в три раза дороже, чем планировалось изначально.
В день открытия саммита Россия — Африка председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как Россия может развивать свой бизнес в Африке и вместе с африканскими партнёрами противостоять Западу.
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинская саблистка Ольга Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление журналиста Сеймура Херша со ссылкой на чиновника США о том, что администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках ВСУ на Крымский мост.