Вести Оригинал

Вести: в Полтаве демонтировали бюсты Ватутина и Пушкина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Полтаве приступили к демонтажу с улиц памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину и поэту Александру Пушкину. Как сообщают «Вести», после демонтажа бюст Ватутина, вероятно, будет передан в «Парк советского периода» в Сумской области, к чему с лета 2022 года призывал полтавский офис Института нацпамяти.
Вести: в Полтаве демонтировали бюсты Ватутина и Пушкина
Telegram

Утром 27 июля в Полтаве работники коммунального предприятия приступили к выполнению решения исполкома по демонтажу с улиц памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину и поэту Александру Пушкину, сообщают «Вести».

Уже демонтирован памятник Николаю Ватутину, установленный на углу улиц Соборности и УПА* (бывшей Ватутина). Вслед за Ватутиным коммунальщики убрали бюст Пушкина из Берёзового сквера города.
 
Как отмечает издание, после демонтажа бюст Ватутина, вероятно, будет передан в «Парк советского периода» в Сумской области. К этому летом 2022 года призвал полтавский офис Института нацпамяти.
 
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Вести Украина Европа
теги
Александр Пушкин памятник Украина УПА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров