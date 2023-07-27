Вести: в Полтаве демонтировали бюсты Ватутина и Пушкина

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16:37 Минспорт позовёт украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы.

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