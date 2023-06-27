CNN: неизвестному туристу грозит до пяти лет тюрьмы за порчу стен Колизея

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано потребовал разыскать и наказать туриста, который нацарапал на стене Колизея в Риме своё имя рядом с именем своей девушки. Этот инцидент привлёк внимание полиции и общественности после того, как видеозапись его поступка разошлась в социальных сетях, сообщает CNN.
От итальянской полиции потребовали разыскать и наказать туриста, который повредил стену Колизея в Риме, после того как видеозапись этого инцидента начала распространяться в социальных сетях. Это привлекло внимание широкой общественности и даже министра культуры Италии, который также призвал наказать виновных, отмечает CNN.
На видео турист довольно молодого возраста выцарапывает при помощи ключей буквы на одной из стен знаменитого амфитеатра, который был построен около 2000 лет назад. По сообщениям местных СМИ, по всей видимости, этот инцидент произошёл в минувшую пятницу и вызвал волну возмущения среди общественности.
Как передаёт итальянское информационное агентство ANSA, турист нацарапал на стене исторического сооружения надпись: «Ivan+Haley 23». В случае признания его виновным мужчине может грозить штраф в размере не менее €15 тыс. или до пяти лет лишения свободы, говорится в статье.
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано также осудил поступок туриста и потребовал привлечь его к ответственности. «Я считаю, что это очень серьёзный и недостойный проступок, а также признак большой некультурности, что турист портит одно из самых известных мест в мире, памятник исторического наследия, такой как Колизей, чтобы нацарапать имя своей девушки», — написал Санджулиано на своей странице в Twitter.
«Я надеюсь, что тот, кто совершил этот акт, будет установлен и наказан в соответствии с нашими законами», — также подчеркнул министр, прикрепив к публикации размытое изображение подозреваемого туриста и видео, которое иллюстрирует его поступок.
Это уже не первый случай, когда туристы повреждают исторические достопримечательности в Италии, отмечает CNN. Один из относительно недавних инцидентов произошёл в 2020 году, когда ирландский турист был обвинён в вандализме после того, как сотрудники службы безопасности заметили, что он якобы вырезал свои инициалы на древнем сооружении, и сообщили об этом в полицию.
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