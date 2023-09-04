Кадровый манёвр: Зеленский объявил об отставке Резникова с поста главы Минобороны и выдвинул на его место Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост депутата от партии «Голос» Рустема Умерова, который с 2022 года возглавлял Фонд государственного имущества Украины. Западные СМИ отставку Резникова связывают с коррупцией в ВСУ и недовольством украинцев и СМИ. Эксперты называют кадровую политику Зеленского «хаотичной и бессистемной» и считают, что её цель — списать на других военные неудачи и остаться у власти.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост депутата от партии «Голос» Рустема Умерова.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошёл более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», — написал Зеленский в своём Telegram.

По его словам, Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека», который якобы не нуждается «в дополнительных представлениях».

«Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — подчеркнул Зеленский.

Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане — в 1944 году туда были депортированы его родственники. После репатриации крымских татар в конце 1980-х вместе со своей семьёй вернулся в Крым. Он учился в США по программе обмена, окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальностям «экономика» и «финансы». Занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью. В 2019 году Умеров был избран депутатом парламента. В 2022 году он выступил одним из представителей украинской стороны на переговорах с Россией. Позднее в том же году возглавил Фонд государственного имущества Украины.

4 сентября 2023 года подал в Верховную раду заявление об отставке с поста главы организации.

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В Крыму решение убрать Резникова связали с реакцией Зеленского и его окружения на провалившееся летнее контрнаступление.

«Такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хвалёного «контрнаступа» не достигаются ими», — заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Впрочем, по его словам, назначение нового министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на поле боя. Как подчеркнул Константинов, в Киеве на этот пост «берут кого попало — людей, которые ничего не понимают в военной сфере».

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что смена украинского главы Минобороны ничего не меняет для России.

«Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня. Резников себя достаточно серьёзно дискредитировал», — сказал Пушилин.

Скандалы с контрактами

Западные СМИ отставку Резникова связывают с коррупцией в ВСУ и потребностью Киева как-то выйти из этой ситуации.

«По словам чиновника из администрации президента, не уполномоченного открыто говорить об увольнении, кадровое решение было обусловлено несколькими факторами. Среди них — понимание того, что Украине потребуется новое руководство на фоне затягивающейся войны, шквал критики со стороны украинских групп гражданского общества и СМИ из-за скандалов с контрактами, а также личные пожелания Резникова уйти в отставку», — пишет газета The New York Times (NYT).

Издание напомнило, что в этом году «на фоне резко раздувшегося бюджета» Министерство обороны Украины столкнулось с рядом обвинений в ненадлежащем исполнении военных контрактов и в коррупции.

«По данным (украинского. — RT) правительства, на определённом этапе вооружение на сумму $986 млн, на которое министерство заключило контракт, не было поставлено в установленные контрактом сроки. Некоторые поставки идут с опозданием в несколько месяцев», — пишет NYT.

Газета также отмечает, что украинские журналисты-расследователи обнаружили и другие проблемы с военными контрактами, «которые, по-видимому, указывают на огромные переплаты за товары базовой необходимости для снабжения армии». Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что Минобороны страны пыталось купить для ВСУ 1 млн некачественных продуктовых наборов на сумму 430 млн гривен ($11,75 млн).

CNN, сообщая об отставке Резникова, также связывает её с коррупционными скандалами.

Алексей Резников с заявлением об отставке

© Oleksii Reznikov

«Назначить главного неудачника»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, на фоне коррупционных скандалов в украинской армии и «неудавшегося летнего контрнаступления» Зеленскому нужно было найти фигуру, на которую можно было бы «свалить всю вину за это».

«В ситуации тотальных неудач Украины на линии фронта в контрнаступлении Зеленскому потребовалось назначить главного неудачника и избавиться от него — им стал Резников», — заявил эксперт в комментарии RT.

Шаповалов также оценил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. По его словам, эта фигура «будет более выгодна Западу».

«Министр обороны отвечает за техническую составляющую вооружённых сил, а она на Украине полностью зависит от Запада. И в этом смысле для западных партнёров Киева, в первую очередь для США, Умеров кажется более удобной кандидатурой на эту должность, поскольку имеет обширные, давние связи с западными структурами, а также опыт переговорного процесса с Россией, к которому так или иначе будут всё более подталкивать Киев, когда станет ясно, что украинский проект для Вашингтона уже окончательно стал нерентабельным», — считает аналитик.

Шаповалов также полагает, что такая перестановка в Минобороны Украины не изменит ситуацию ни с коррупцией в ВСУ, ни с «проваливающимся контрнаступлением».

«Это никак не повлияет на позиции украинских военных на поле боя, как и на коррупцию в рядах ВСУ и оборонном ведомстве. Украина — сверхкоррумпированная страна, коррупция там является ключевым принципом функционирования государственной власти — это не может изменить ничто, даже громкая отставка Резникова. На место одних коррупционеров придут другие. Что касается провалившегося контрнаступления, то приход Умерова не сможет улучшить позиции ВСУ на поле боя, поскольку никаких реальных ресурсов и потенциала для этого у Киева просто нет», — констатировал он.

Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«А что это может поменять? Что, американцы будут больше поставлять военной техники? Это не зависит ни от Резникова, ни от Умерова, ни от Зеленского. Не изменится и качество управления войсками. Смена министра обороны Украины не меняет в корне ситуацию», — сказал аналитик в комментарии RT.

Брутер также пояснил личные мотивы президента Украины «убрать Резникова».

«Зеленский добивался его отставки, поскольку считал, что он его игнорирует и работает в значительной степени напрямую на Вашингтон, через голову украинского лидера. Для Белого дома Резников на этом месте необязателен: там осознали, что у него с Зеленским плохие отношения и это создаёт дополнительное внутреннее напряжение», — отметил эксперт.

Что касается кандидатуры Умерова, то хоть она однозначно и согласовывалась в Вашингтоне, Зеленский всё же надеется, что в текущих обстоятельствах новый министр обороны «будет больше к нему прислушиваться», полагает Брутер.

«Другой кандидатуры согласовать украинскому лидеру с США не удалось, хотя были и другие варианты, как сообщают украинские СМИ. Но для Зеленского главной задачей было убрать Резникова. А Умеров, который должен его заменить, полностью на данный момент устраивает Вашингтон, несмотря на то что он никогда не имел никакого отношения к военному делу», — пояснил аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

При этом Шаповалов прогнозирует, что, по мере того как будет ухудшаться ситуация на линии боевого соприкосновения для Украины, отставкой Резникова «дело не ограничится».

«Очевидно, что Зеленский готов будет пожертвовать и другими фигурами из числа представителей Минобороны и руководителей вооружённых сил, чтобы списать на них все военные неудачи. В данном контексте Резников — это самое слабое звено, поэтому он первым был отправлен в отставку. И чтобы создать иллюзию управляемости процессов и возможности позитивных результатов у ВСУ (которых, конечно, не будет), Зеленский меняет кадры в Минобороны. Но основная цель всего этого — самому остаться у власти. Именно под эту задачу заточена абсолютно хаотичная и бессистемная кадровая политика Зеленского, которая носит популистский характер», — заключил аналитик.