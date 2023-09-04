Пушилин заявил, что смена главы Минобороны Украины ничего не меняет для России
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«Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьёзно дискредитировал», — цитирует его ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.
Американская газета The News York Times связала отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере.