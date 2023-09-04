Глава парламента Крыма связал отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ
Об этом пишет РИА Новости.
«Такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хвалёного «контрнаступа» не достигаются ими», — сказал Константинов.
При этом, по его словам, назначение нового министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на фронте.
«Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере», — сказал глава парламента Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.