Зеленский заявил о решении снять Резникова с поста главы МО Украины
- РИА Новости
«Я принял решение провести замену министра обороны», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, министерству нужны новые подходы и форматы взаимодействия как с военными, так и с общественностью.
Украинский лидер добавил, что ожидает от парламента поддержки кандидатуры Умерова.
Ранее журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку.