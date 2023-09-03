Зеленский заявил о решении снять Резникова с поста главы МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.

«Я принял решение провести замену министра обороны», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, министерству нужны новые подходы и форматы взаимодействия как с военными, так и с общественностью.

Украинский лидер добавил, что ожидает от парламента поддержки кандидатуры Умерова.

Ранее журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку.